ВСУ прорвались вперед на Сумщине, - ISW

В течение нескольких минувших суток Силы обороны Украины смогли сорвать серию наступательных операций российской армии, а также продвинуться в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Согласно данным американских аналитиков, бойцы ВСУ недавно продвинулись к северо-востоку от Сум. Это подтверждают геолокационные видеозаписи, обнародованные 12 октября. На них зафиксировано продвижение украинских военных к юго-востоку от Юнаковки, расположенной к северо-востоку от областного центра.

Также сообщается, что на севере Харьковской области российские войска 12 и 13 октября продолжали наступательные действия, однако не добились успехов.

Вблизи Купянска оккупанты продолжают использовать украинских гражданских как живой щит, чтобы облегчить собственное отступление. Такие действия являются прямым нарушением международного гуманитарного права.

По данным источника, освещающего деятельность Западной группировки войск РФ, 13 октября россияне также атаковали к юго-востоку от Боровой. Однако аналитики ISW не нашли подтверждений продвижения оккупантов на этом участке фронта.

На Лиманском направлении 12 и 13 октября российские войска сосредоточили атаки на самом Лимане и севернее города, в направлении Колодезей. Однако закрепиться на новых позициях им не удалось из-за контратак украинских защитников.

Также российские военные недавно пытались проникнуть на украинские позиции к северо-западу от Часового Яра. После этой попытки, по оценке ISW, украинские силы нанесли удар по российским позициям в восточной части Клинового. Это подтверждают геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 октября.

На Константиновском направлении 12 и 13 октября оккупанты атаковали в пределах города, к западу от него и к юго-западу от Дружковки. Однако продвижения на этих участках не зафиксировано.

Кроме того, российские войска недавно предприняли попытки инфильтрации к югу от Доброполья. В ответ украинские защитники нанесли удары по российским военным в западных частях Матяшевого и Светлого, расположенных к югу от города.

На Александровском направлении 12 и 13 октября российские войска продолжали наступательные действия, но не добились успехов. Украинские силы проводили контратаки в направлении Федоровки.

На Гуляйпольском направлении российские оккупанты также пытались наступать 11 и 12 октября, однако продвинуться вперед не смогли.