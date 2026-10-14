Масштабна атака на енергетику: РФ запустила 39 балістик і 128 дронів - скільки збила ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Чим РФ била по Україні 14 жовтня

Нова російська атака розпочалася ще о 18:00 13 жовтня.

Захисники наголошують, що противник завдавав ударів 39 ракетам різних типів, що заходять на ціль по балістичній траєкторії.

Ба більше, у межах повітряного нападу було також застосовано 128 російських БпЛА різних типів.

Загалом сили ППО зафіксували в повітряному просторі України:

39 ракет "Іскандер-М"/KN-23/С-400/ "Циркон"/"Онікс" (райони пуску – Курська, Брянська, Воронізька, Ростовська області - РФ);

128 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. 77 реактивних), "Бандероль/Дань-Т", "Гербера", "Італмас", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Міллерово, Орел - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим - Гвардійське, акваторії Азовського моря).

"Основний напрямок удару - Київ, Київщина та Харківщина. Особливість - одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, велика кількість "балістики" по об’єктах енергетики", - наголосили захисники.

Скільки цілей знешкодила ППО 14 жовтня

Цього разу до знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Згідно з останніми даними, станом на 09:00, сили ППО встигли знешкодити 119 цілей:

4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23/С-400/ "Циркон"/"Онікс";

115 ворожих БпЛА різних типів (із них - 59 реактивні), що становить 90% від загальної кількості ударних БпЛА.

"За попередньою інформацією, станом на 09.00 зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 22 локаціях й падіння збитих (уламки) на 8 локаціях. Частина ворожих ракет цілей не досягла", - додали захисники.