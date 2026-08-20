Флот РФ міг залишитись без двох кораблів для запуску "Калібрів": знимки з супутників

Стали відомі наслідки атаки 12 серпня по військово-морській базі в Новоросійську, після якого пошкоджень зазнали два фрегати Чорноморського флоту РФ. З'явилися перші подробиці про можливий масштаб цих пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал " Мілітарний ".

Портал уважно вивчив матеріали OSINT-ерів Absolutely Reliable Source, які опублікували супутниковий знімок бази в Новоросійську. На ньому, ймовірно, зафіксовані пошкодження пускових установок обох фрегатів.

Якщо ця інформація підтвердиться, обидва кораблі могли втратити можливість застосовувати ракети "Калібр" - основну ударну зброю цього класу фрегатів.

Пошкодження "Адмірала Ессена"

За даними аналітиків, влучання припало на носову частину корабля - там деформувалася палуба. Зруйновано 8-комірковий модуль універсальної корабельної пускової установки УКСК 3С14, призначений саме для запуску "Калібрів". Також, за цими даними, пошкоджено бойову інформаційно-керуючу систему "Требование-М".

Це вже не перший випадок для цього фрегата - на початку 2026 року вже повідомляли про його ураження.

Носії "Калібрів" - "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен" у серпні 2026 року (фото: @absreliable)

Флагман флоту зазнав внутрішньої детонації

"Адмірал Макаров" є флагманом Чорноморського флоту РФ. Влучання, за наявними даними, припало на район вертикальних пускових установок, що спричинило внутрішню детонацію та вигорання пускових шахт УКСК 3С14.

Крім того, аналітики повідомляють про пошкодження систем радіолокації, радіоелектронної боротьби та зв'язку на кораблі.

Наскільки серйозна втрата для флоту

Якщо пошкодження пускових установок на обох фрегатах підтвердяться, Чорноморський флот РФ може втратити одразу два основні носії ракет "Калібр". За наявною оцінкою, обидва кораблі потребуватимуть тривалого ремонту, а їхнє повернення до бойового складу може зайняти щонайменше рік.

Слід зазначити, що ступінь пошкоджень поки що базується на аналізі супутникового знімка й офіційно не підтверджений — ця інформація потребує подальшої перевірки.

Пошкодження фрегата "Адмірал Ессен" у березні 2026 року (фото: КіберБорошно)

Три фрегати одного проєкту

"Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен" належать до проєкту 11356Р "Буревестник" - серії російських багатоцільових фрегатів, створених на базі експортних кораблів типу "Тальвар", які будувалися для ВМС Індії.

До складу Чорноморського флоту РФ входили три фрегати цього проєкту:

"Адмірал Григорович"

"Адмірал Ессен"

"Адмірал Макаров"

"Адмірал Григорович" - єдиний вцілілий корабель цієї серії - зараз перебуває в Балтійському регіоні. Востаннє його фіксували, коли він відкрив попереджувальний вогонь по британській яхті в протоці Ла-Манш. Також відомо, що протягом квітня цей фрегат супроводжував кілька танкерів "тіньового флоту" РФ через протоку.