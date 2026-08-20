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ВСУ прорвались вперед на севере Харьковщины, - ISW

09:34 20.08.2026 Чт
2 мин
Что известно о новых успехах украинских воинов?
aimg Юлия Капитонова
ВСУ прорвались вперед на севере Харьковщины, - ISW Фото: Бойцы ВСУ не только держат оборону, но и продвигаются вперед (facebook.com/GeneralStaff.ua)
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Силы обороны Украины смогли продвинуться на севере Харьковской области и успешно сорвать новую операцию РФ в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Согласно данным американских аналитиков, воины ВСУ продвинулись вперед к северу от Белого Колодезя (к северу от города Харькова - ред.).

Это также подтверждают геолокационные видеозаписи, обнародованные накануне.

Кроме того, украинские войска помешали новому плану врага на этом участке фронта.

"Украинские войска недавно сорвали операцию по поднятию российского флага на Волчанском направлении", - отмечает ISW.

Эту информацию также подтверждает Государственная пограничная служба Украины. Там недавно заявили, что Силы обороны нанесли удар по российскому личному составу, который пытался провести операцию по поднятию флага на Волчанском направлении.

"Операции по поднятию российского флага являются частью когнитивной войны Кремля, направленной на создание ошибочного впечатления о российских достижениях", - объясняют американские аналитики.

Кроме того, указано, что 18 и 19 августа армия РФ продолжала ограниченные наступательные операции в направлении Большого Бурлука. Однако воины ВСУ не дали врагу продвинуться вперед.

Кстати, недавно стало известно, что Россия могла потерять сразу два корабля для запуска "Калибров".

Более того, выяснилось, что Силы обороны Украины успешно контратаковали на одном из направлений фронта.

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