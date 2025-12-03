ЗСУ прокладають нові маршрути для забезпечення підрозділів у Покровську та Мирнограді

Сили оборони організовують додаткові логістичні шляхи для забезпечення підрозділів у Покровську і Мирнограді, де тривають інтенсивні бої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угрупованні військ "Схід".
Як зазначається, у Покровську тривають пошуково-штурмові операції. Сили оборони продовжують знищувати російських окупантів в міській забудові. У Мирнограді українські підрозділи утримують оборону та ведуть бої на підступах до міста.
"Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним", - йдеться у повідомленні.
За даними командування, в цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" за добу втрати російських загарбників склали 517 осіб.
Також знищено 820 безпілотників різних типів та 46 одиниць іншого озброєння і техніки, в тому числі 5 танків.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 52 штурмові дії РФ у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.
Нагадаємо, нещодавно Генеральний штаб повідомив, що українські підрозділи продовжують оборонні операції на найскладніших ділянках фронту, зокрема у Покровську Донецької області.
Сьогодні німецьке видання Bild оприлюднило публікацію про нібито повне захоплення Покровська російськими військами та "закінчений бій".
У Генштабі цю інформацію одразу спростували, наголосивши, що вона не відповідає дійсності.
Вчора речник Генштабу майор Андрій Ковальов розповів, як окупанти, скориставшись густим туманом, здійснили чергову пропагандистську спробу встановлення свого прапора в одному з районів міста.
Планували використати це як "доказ" захоплення всього Покровська, однак після короткої акції швидко втекли.
Про те, що щільний туман істотно ускладнює оборону Покровська, повідомляли й українські десантники.
За їх словами, погіршення погодних умов впливає на роботу підрозділів, зокрема повітряної розвідки. Туман, який тримався над містом значно ускладнив виконання бойових завдань, проте Сили оборони й надалі стримують ворога.