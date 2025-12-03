RU

ВСУ прокладывают новые маршруты для обеспечения подразделений в Покровске и Мирнограде

Фото: ВСУ прокладывают новые маршруты для обеспечения подразделений в Покровске (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Силы обороны организуют дополнительные логистические пути для обеспечения подразделений в Покровске и Мирнограде, где продолжаются интенсивные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку войск "Восток".

Как отмечается, в Покровске продолжаются поисково-штурмовые операции. Силы обороны продолжают уничтожать российских оккупантов в городской застройке. В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборону и ведут бои на подступах к городу.

"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым", - говорится в сообщении.

По данным командования, в целом, в зоне ответственности УВ "Восток" за сутки потери российских захватчиков составили 517 человек.

Также уничтожено 820 беспилотников различных типов и 46 единиц другого вооружения и техники, в том числе 5 танков.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 52 штурмовые действия РФ в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

 

Ситуация в Покровске

Напомним, недавно Генеральный штаб сообщил, что украинские подразделения продолжают оборонительные операции на самых сложных участках фронта, в частности в Покровске Донецкой области.

Сегодня немецкое издание Bild обнародовало публикацию о якобы полном захвате Покровска российскими войсками и "законченном бое".

В Генштабе эту информацию сразу опровергли, отметив, что она не соответствует действительности.

Вчера представитель Генштаба майор Андрей Ковалев рассказал, как оккупанты, воспользовавшись густым туманом, осуществили очередную пропагандистскую попытку установления своего флага в одном из районов города.

Планировали использовать это как "доказательство" захвата всего Покровска, однако после короткой акции быстро убежали.

О том, что плотный туман существенно усложняет оборону Покровска, сообщали и украинские десантники.

По их словам, ухудшение погодных условий влияет на работу подразделений, в частности воздушной разведки. Туман, который держался над городом значительно усложнил выполнение боевых задач, однако Силы обороны и в дальнейшем сдерживают врага.

