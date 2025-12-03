ВСУ прокладывают новые маршруты для обеспечения подразделений в Покровске и Мирнограде

Как отмечается, в Покровске продолжаются поисково-штурмовые операции. Силы обороны продолжают уничтожать российских оккупантов в городской застройке. В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборону и ведут бои на подступах к городу.

"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым", - говорится в сообщении.

По данным командования, в целом, в зоне ответственности УВ "Восток" за сутки потери российских захватчиков составили 517 человек.

Также уничтожено 820 беспилотников различных типов и 46 единиц другого вооружения и техники, в том числе 5 танков.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 52 штурмовые действия РФ в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.