ЗСУ продовжують бити по мостах в Криму, з'явилися фото наслідків

Що відомо про руйнування переправ

На супутникових та знімках помітно, що міст через Північнокримський канал в районі Армянська, ймовірно, отримав критичні руйнування. Через це противник змушений був облаштувати насипну переправу в обхід цієї ділянки.

На кадрах добре видно велике скупчення вантажних автомобілів, які стоять у черзі на в'їзд.

У Генічеську міст отримав низку суттєвих пошкоджень, тому рух там наразі дозволено лише по одній смузі. У кадр потрапляє тільки легковій транспорт, вантажівок на об'єкті немає.

Для підстраховки росіяни розгорнули поруч понтонний міст.

Схожа картина зафіксована і на фото з Чонгара, де споруда також значно пошкоджена, а одну смугу закрили на ремонт. Легкові авто їдуть мостом, а от усю цивільну та військову вантажну логістику окупанти спрямували на сусідній понтон.

Навіщо окупанти будують дублікатори

Біля Генічеська та Чонгара на знімках також помітили початок робіт зі спорудження насипних переправ за таким же принципом, як і в Армянську. Ворог готується до ймовірної повної втрати штатних мостів і намагається заздалегідь створити альтернативні шляхи.

Нові понтони та насипи поки що утримують логістику ворога, але це суттєво знижує швидкість перекидання сил. Такі проблеми з переправами продовжують ускладнювати постачання всього російського угруповання на Херсонському та Кримському напрямках.

Фото: мости на півдні України 19 червня (t.me/kiber_boroshno)

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