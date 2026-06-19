ВСУ продолжают наносить удары по мостам в Крыму, появились фото последствий

Что известно о разрушении переправ

На спутниковых снимках видно, что мост через Северо-Крымский канал в районе Армянска, вероятно, получил критические повреждения. Из-за этого противник был вынужден соорудить насыпную переправу в обход этого участка.

На кадрах хорошо видно большое скопление грузовых автомобилей, стоящих в очереди на въезд.

В Геническе мост получил ряд существенных повреждений, поэтому движение там пока разрешено только по одной полосе. В кадр попадает только легковой транспорт, грузовиков на объекте нет.

Для подстраховки россияне развернули рядом понтонный мост.

Похожая картина зафиксирована и на фото из Чонгара, где сооружение также значительно повреждено, а одну полосу закрыли на ремонт. Легковые автомобили едут по мосту, а вот всю гражданскую и военную грузовую логистику оккупанты направили на соседний понтон.

Зачем оккупанты строят дубликаторы

Возле Геническа и Чонгара на снимках также заметили начало работ по сооружению насыпных переправ по тому же принципу, что и в Армянске. Враг готовится к вероятной полной потере штатных мостов и пытается заранее создать альтернативные пути.

Новые понтоны и насыпи пока что обеспечивают логистику врага, но это существенно снижает скорость переброски сил. Такие проблемы с переправами продолжают затруднять снабжение всего российского группирования на Херсонском и Крымском направлениях.

Фото: мосты на юге Украины 19 июня (t.me/kiber_boroshno)

ВСУ нанесли удар по железнодорожным мостам в Крыму

Проблемы с автомобильной логистикой сопровождаются новыми точными ударами украинских военных в тылу врага.

В течение 18 июня и в ночь на 19 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины атаковали ряд стратегических объектов россиян: