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ВСУ продолжают наносить удары по мостам в Крыму, появились фото последствий

19:27 19.06.2026 Пт
3 мин
Россияне лихорадочно строят переправы в обход разрушений
aimg Сергей Козачук
Фото: ВСУ продолжают наносить удары по мостам в Крыму (defence-ua.com)

Логистика оккупантов на юге Украины оказалась в критическом состоянии из-за значительных повреждений ключевых автомобильных мостов. Враг вынужден строить дублирующую инфраструктуру, пытаясь обеспечить снабжение своих группировок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "КиберБорошно" и Генеральный штаб ВСУ.

Что известно о разрушении переправ

На спутниковых снимках видно, что мост через Северо-Крымский канал в районе Армянска, вероятно, получил критические повреждения. Из-за этого противник был вынужден соорудить насыпную переправу в обход этого участка.

На кадрах хорошо видно большое скопление грузовых автомобилей, стоящих в очереди на въезд.

В Геническе мост получил ряд существенных повреждений, поэтому движение там пока разрешено только по одной полосе. В кадр попадает только легковой транспорт, грузовиков на объекте нет.

Для подстраховки россияне развернули рядом понтонный мост.

Похожая картина зафиксирована и на фото из Чонгара, где сооружение также значительно повреждено, а одну полосу закрыли на ремонт. Легковые автомобили едут по мосту, а вот всю гражданскую и военную грузовую логистику оккупанты направили на соседний понтон.

Читайте также: Россияне боятся высадки в Крыму и усиливают оборону, - ВМС

Зачем оккупанты строят дубликаторы

Возле Геническа и Чонгара на снимках также заметили начало работ по сооружению насыпных переправ по тому же принципу, что и в Армянске. Враг готовится к вероятной полной потере штатных мостов и пытается заранее создать альтернативные пути.

Новые понтоны и насыпи пока что обеспечивают логистику врага, но это существенно снижает скорость переброски сил. Такие проблемы с переправами продолжают затруднять снабжение всего российского группирования на Херсонском и Крымском направлениях.

Фото: мосты на юге Украины 19 июня (t.me/kiber_boroshno)

ВСУ нанесли удар по железнодорожным мостам в Крыму

Проблемы с автомобильной логистикой сопровождаются новыми точными ударами украинских военных в тылу врага.

В течение 18 июня и в ночь на 19 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины атаковали ряд стратегических объектов россиян:

  • Пострадали железнодорожные мосты в районах Роздольного и Владиславовки в Крыму, которые использовались для снабжения оккупационной армии.
  • Нанесены удары по пунктам управления БПЛА в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.
  • Поражен склад горюче-смазочных материалов в Мариуполе и скопление техники в Северодонецке.

Крым в изоляции

Напомним, ранее пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отмечал, что россияне боятся высадки в Крыму и усиливают оборону оккупированного полуострова.

По его словам, враг рассматривает проведение амфибийных операций со стороны Украины как реальную угрозу, поэтому активно укрепляет наиболее уязвимые участки побережья. В то же время украинская морская пехота продолжает отрабатывать сложные операции для будущего освобождения территорий.

Кроме того, министр обороны Украины Михаил Федоров заинтриговал заявлением о Крыме, отметив, что украинские беспилотные системы сейчас фактически изолируют полуостров.

По прогнозам главы ведомства, уже в ближайшее время Крым может превратиться в отрезанный остров, что будет иметь крайне неожиданные и серьезные последствия для российских оккупационных войск.

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