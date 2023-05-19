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ЗСУ "приземлили" два ворожих БпЛА "Орлан-10"

Фото: ілюстроване зображення (mil.in.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові збили ще два ворожих дрони. "Приземлили" БПЛА в районі населених пунктів Павлоград та Вільнянськ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку повітряного командування "Схід".

"В зоні відповідальності з’єднання в районі населених пунктів Павлоград та Вільнянськ знищено два БпЛА противника", - пише пресслужба командування.

Зазначається, що йдеться саме про БпЛА "Оралн-10".

Фото: ЗСУ "приземлили" два ворожих БпЛА "Орлан-10" (facebook.com/pvkshid)

Нічна атака по Україні 19 травня

Цієї ночі, 19 травня, Російська Федерація вдалась до чергових ударів по території нашої країни. Під час масштабної тривоги в деяких областях повідомляли про звуки вибухів й роботу ППО. Моніторингові групи заявляли про фіксацію в низці регіонів ворожих дронів-камікадзе, а також про запуск окупантами ракет "Калібр" із моря.

Зокрема, повітряна атака на Київ стала десятою з початку травня. Водночас усі виявлені ворожі цілі, які рухались у напрямку столиці були знищені.

Згідно з даними Повітряних сил, росіяни вночі випустили 22 "Шахеди" та 6 крилатих ракет "Калібр". Нашій ППО вдалось збити три ракети та 16 дронів-камікадзе.

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