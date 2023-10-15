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ЗСУ прийняли на озброєння вертоліт та мотоцикл

Україна, Неділя 15 жовтня 2023 15:04
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ЗСУ прийняли на озброєння вертоліт та мотоцикл Фото: ЗСУ прийняли на озброєння вертоліт та мотоцикл (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українська армія прийняла на озброєння нову техніку. Йдеться про вертоліт та мотоцикл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України в Telegram.

На постачання ЗСУ прийняті вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС. Міноборони ухвалило відповідні укази.

Багатоцільовий вертоліт ВО 105 Е-4 німецького виробництва використовується для спостереження. Також на його борту можна транспортувати пасажирів та вантажі.

Відомо, що вертоліт Messerschmitt-Bölkow-Blohm Bo 105 був розроблений у 1970-х роках компанією Bölkow. Його першими замовниками були військові Німеччини.

Мотоцикл KTM 450 ЕХС використовується українськими захисниками для транспортування військовослужбовців та легке озброєння. Він підходить для пересування важкопрохідною місцевістю.

Зброя українського виробництва

На озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

Також раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення нового альянсу у сфері озброєння. До цього вже приєдналися декілька виробників зброї з різних країн.

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