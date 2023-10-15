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ВСУ приняли на вооружение вертолет и мотоцикл

Украина, Воскресенье 15 октября 2023 15:04
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ВСУ приняли на вооружение вертолет и мотоцикл Фото: ВСУ приняли на вооружение вертолет и мотоцикл (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинская армия приняла на вооружение новую технику. Речь идет о вертолете и мотоцикле.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

На поставку ВСУ приняты вертолет ВО 105 Е-4 и мотоцикл KTM 450 ЭХС. Минобороны приняло соответствующие указы.

Многоцелевой вертолет ПО 105 Е-4 немецкого производства используется для наблюдения. Также на его борту можно транспортировать пассажиров и грузы.

Известно, что вертолет Messerschmitt-Bölkow-Blohm Bo 105 был разработан в 1970-х годах компанией Bölkow. Его первыми заказчиками являлись военные Германии.

Мотоцикл KTM 450 ЭХС используется украинскими защитниками для транспортировки военнослужащих и легкого вооружения. Он подходит для передвижения по труднопроходимой местности.

Оружие украинского производства

На вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового альянса в области вооружения. К этому уже присоединились несколько производителей оружия из разных стран.

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