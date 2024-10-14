У Раді дали несподіване пояснення рейдам ТЦК на концертах та у кафе

Рейди ТЦК в Україні, ймовірно, пов'язані зі зверненнями бойових командирів у військкомати для поповнення підрозділів. І такі заходи необхідні.

Таку думку висловив нардеп, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко, пише РБК-Україна з посиланням на ефір " Радіо Свобода ".

За його словами, і Міністерство оборони, і Генеральний штаб, і взагалі військові повинні більше цивільним військовозобов’язаним громадянам України розповідати і казати, інформувати, що відбувається на війні, який там стан і так далі.

"Хто вирішив нагадати? У нас є проблема у тому, що у нас немає, можливо, ким поповнювати військові формування. Хлопці там третій рік на війні, вони теж хочуть сходити на концерт "Океану Ельзи", сходити до ресторанів", - заявив він.

На думку Федієнка, фідбек у більшості йде від бойових військових командирів, коли вони звертаються і кажуть, що треба поповнення, а поповнення не надходить.

"Тому відбулася така історія, що центри комплектування і соціальної підтримки, я так розумію, таким чином, в рамках діючого законодавства нагадали про те, що в обов’язковому порядку кожен військовозобов’язаний громадянин України повинен стати на військовий облік, бо це вже не право, а обов’язок", - зазначив нардеп.

За його словами, такі заходи необхідні, бо бойові підрозділи Сил оборони потребують доукомплектування.