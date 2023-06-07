ЗСУ позбавляють росіян можливості наступати, - Тарнавський

Він зауважив, що загарбники не проводили наступальних дій поблизу Авдіївки. Проте вони завдали авіаційних ударів в цьому районі.

"Сили оборони продовжують оборонну операцію та знищують російську армію. Наші воїни позбавляють ворога можливостей наступати", - написав він.

Втім, робота зі звільнення України триває.

Ситуація на передовій

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що наші військові на різних ділянках Бахмутського напрямку просунулися до 1600 метрів.

Сьогодні командувач Сухопутних військ Олександр Сирський зазначив, що ЗСУ продовжують рух вперед на флангах, а росіяни втрачають позиції під Бахмутом.

До того ж, днями президент Володимир Зеленський заявляв, що Сили оборони готові до контрнаступальних дій, проте невідомо, коли саме вони розпочнуться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.