ЗСУ продовжують просуватися на флангах під Бахмутом: Сирський показав відео

Українські військові продовжують успішні наступальні операції під Бахмутом. Захисники просуваються на флангах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського в Telegram.

Генерал показав роботу бійців Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ на Бахмутському напрямку. Захисники штурмують позиції окупантів, а ті під тиском українських воїнів відходять.

"Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог втрачає позиції під Бахмутом", - зазначив Сирський.

Бої на Бахмутському напрямку

Бахмут та околиці міста залишаються однією з найважчих ділянок фронту. Російські окупанти захопили більшу частину міста, але ЗСУ контролюють приватний сектор, а також просуваються на флангах.

Так, вчора заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що захисники на різних ділянках Бахмутського напрямку просунулися на 1600 метрів. Зокрема, ЗСУ звільнили території на напрямку Оріхово-Василівка і Парасковіївка, а також Іванівське-Кліщіївка.

Аналітики ISW зазначають, що українські бійці вдало проводять контратаки на Бахмутському напрямку, але запеклі бої тривають.

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