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ВСУ лишают россиян возможности наступать, - Тарнавский

Иллюстративное фото: ВСУ лишают россиян возможности наступать (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные лишают российских оккупантов возможности наступать на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Он отметил, что захватчики не предпринимали наступательных действий вблизи Авдеевки. Однако они нанесли авиационные удары в этом районе.

"Силы обороны продолжают оборонную операцию и уничтожают российскую армию. Наши воины лишают врага возможностей наступать", - написал он.

Впрочем, работа по освобождению Украины продолжается.

Ситуация на передовой

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что наши военные на разных участках Бахмутского направления продвинулись до 1600 метров.

Сегодня командующий Сухопутными войсками Александр Сырский отметил, что ВСУ продолжают движение вперед на флангах, а россияне теряют позиции под Бахмутом.

К тому же, на днях президент Владимир Зеленский заявлял, что Силы обороны готовы к контрнаступательным действиям, однако неизвестно, когда именно они начнутся.

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АвдеевкаВойна России против Украины