У ЗСУ пояснили, що робити при врученні повістки за наявності бронювання від призову

Якщо військовозобов’язаному, який має бронь або відстрочку від призову, вручили повістку, то така повістка може бути анульована.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача.
"Військовозобов’язаний, який має бронь від призову по мобілізації, усі документи, котрі це посвідчують, має носити з собою. І при їхньому пред’явленні вручення повістки не буде. Але, якщо воно вже так сталося, то зі всіма цими документами потрібно прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і ця повістка буде анульована", - сказав він.
Додамо, що відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:
Зазначимо, що Кабмін затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану.
Окрім того, юрист пояснював, кому і як можуть вручати повістки під час війни.
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