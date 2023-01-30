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В ВСУ объяснили, что делать при вручении повестки при наличии бронирования от призыва

Фото: Роман Горбач (armyinform com ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Если военнообязанному, у которого есть бронирование или отсрочка от призыва, вручили повестку, то такая повестка может быть аннулирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача.

"Военнообязанный, у которого есть бронь от призыва по мобилизации, все документы, которые это подтверждают, должен носить с собой. И при их предъявлении вручения повестки не будет. Но, если оно уже так произошло, то со всеми этими документами нужно прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, и эта повестка будет аннулирована", - сказал он.

Добавим, что согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" бронированию подлежат военнообязанные, которые работают:

  • в органах госвласти, других госорганах, органах местного самоуправления, в случае если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Отметим, что Кабмин утвердил порядок бронирования военнообязанных во время военного положения.

Кроме того, юрист объяснял, кому и как могут вручать повестки во время войны.

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мобилизация в Украине