В ВСУ объяснили, что делать при вручении повестки при наличии бронирования от призыва

Если военнообязанному, у которого есть бронирование или отсрочка от призыва, вручили повестку, то такая повестка может быть аннулирована.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача.
"Военнообязанный, у которого есть бронь от призыва по мобилизации, все документы, которые это подтверждают, должен носить с собой. И при их предъявлении вручения повестки не будет. Но, если оно уже так произошло, то со всеми этими документами нужно прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, и эта повестка будет аннулирована", - сказал он.
Добавим, что согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" бронированию подлежат военнообязанные, которые работают:
Отметим, что Кабмин утвердил порядок бронирования военнообязанных во время военного положения.
Кроме того, юрист объяснял, кому и как могут вручать повестки во время войны.
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