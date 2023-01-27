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Кабмін затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних

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Київ, П'ятниця 27 січня 2023 17:40
Кабмін затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних Фото: Кабмін затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 27 січня, Кабінет міністрів України затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабінету міністрів України у Верховній раді України Тараса Мельничука.

В Кабміні сьогодні затвердили:

  • порядок бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобовʼязаних під час дії воєнного стану;
  • порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Також рішенням Кабінету міністрів було встановлено, що відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобовʼязаним рішеннями Мінекономіки, є чинними протягом строку, на який вони надані.

Нагадаємо, раніше Верховна рада прийняла у першому читанні законопроект, що розширює перелік установ і підприємств, працівники яких підлягають бронюванню.

Також ми повідомляли, що Кабінет міністрів України на засіданні 30 грудня ухвалив рішення про автоматичне продовження терміну дії бронювання для військовозобов'язаних.

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