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У ЗСУ пояснили, що робити при врученні повістки за наявності бронювання від призову

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Понеділок 30 січня 2023 16:27
У ЗСУ пояснили, що робити при врученні повістки за наявності бронювання від призову Фото: Роман Горбач (armyinform com ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Якщо військовозобов’язаному, який має бронь або відстрочку від призову, вручили повістку, то така повістка може бути анульована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача.

"Військовозобов’язаний, який має бронь від призову по мобілізації, усі документи, котрі це посвідчують, має носити з собою. І при їхньому пред’явленні вручення повістки не буде. Але, якщо воно вже так сталося, то зі всіма цими документами потрібно прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і ця повістка буде анульована", - сказав він.

Додамо, що відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

  • в органах держвлади, інших держорганах, органах місцевого самоврядування, у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це потрібно для виконання встановлених мобілізаційних завдань;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Зазначимо, що Кабмін затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану.

Окрім того, юрист пояснював, кому і як можуть вручати повістки під час війни.

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