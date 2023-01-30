В ВСУ объяснили, что делать при вручении повестки при наличии бронирования от призыва

Если военнообязанному, у которого есть бронирование или отсрочка от призыва, вручили повестку, то такая повестка может быть аннулирована.

"Военнообязанный, у которого есть бронь от призыва по мобилизации, все документы, которые это подтверждают, должен носить с собой. И при их предъявлении вручения повестки не будет. Но, если оно уже так произошло, то со всеми этими документами нужно прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, и эта повестка будет аннулирована", - сказал он.

Добавим, что согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" бронированию подлежат военнообязанные, которые работают: