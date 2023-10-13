У ЗСУ пояснили, як руйнування моста Горлівка-Ясинувата вплине на перебіг бойових дій

Руйнування моста між тимчасово окупованими Горлівкою та Ясинуватою Донецької області значно ускладнить постачання російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника прес-служби Східного угруповання військ капітан Іллю Євлаша в ефірі "Радіо Свобода".
"Підрив цієї траси стане ще одним таким дзвіночком для того, що постачати угруповання, яке знаходиться південніше Бахмуту стане складніше. Оскільки, звичайно, що ця траса вела від Донецька і це була одна із коротких доріг, якою противник міг швидко перекидати крайньо необхідні засоби, які йому були потрібні", - сказав він.
За його словами, за такої інтенсивності війни день-два простою може призвести до різних наслідків. Це буде впливати на перебіг бойових дій.
"Плече підвозу звісно що збільшиться і це такий перший дзвіночок - точніше другий. Перший - це був вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка. Зараз ще тут міст підірвали", - сказав речник.
Євлаш додав, що атаки триватимуть доти, доки українські військові не переріжуть всі логістичні маршрути і не знекровлять угруповання російських сил на цьому напрямку.
При цьому він зауважив, що росіяни будуть знаходити інші шляхи - робити насипи і тимчасові укріплення. Втім таке серйозне пошкодження шляхопроводів відобразиться на постачанні та перебігу бойових дій.
Вчора стало відомо, що був зруйнований важливий для росіян міст на трасі між окупованими Горлівкою та Ясинуватою. При цьому так звана "влада" Ясинуватої звинуватила у цьому українських військових.
Додамо, що ЗСУ почали різати логістичні маршрути росіян ще раніше. Так, у вересні наші бійці взяли трасу Бахмут - Горлівка під вогневий контроль. Вона знаходиться за 3 км від лінії зіткнення.
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