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У ЗСУ пояснили, як руйнування моста Горлівка-Ясинувата вплине на перебіг бойових дій

Фото: у ЗСУ пояснили, як руйнування моста Горлівка-Ясинувата вплине на перебіг бойових дій (mil.in.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Руйнування моста між тимчасово окупованими Горлівкою та Ясинуватою Донецької області значно ускладнить постачання російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника прес-служби Східного угруповання військ капітан Іллю Євлаша в ефірі "Радіо Свобода".

"Підрив цієї траси стане ще одним таким дзвіночком для того, що постачати угруповання, яке знаходиться південніше Бахмуту стане складніше. Оскільки, звичайно, що ця траса вела від Донецька і це була одна із коротких доріг, якою противник міг швидко перекидати крайньо необхідні засоби, які йому були потрібні", - сказав він.

За його словами, за такої інтенсивності війни день-два простою може призвести до різних наслідків. Це буде впливати на перебіг бойових дій.

"Плече підвозу звісно що збільшиться і це такий перший дзвіночок - точніше другий. Перший - це був вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка. Зараз ще тут міст підірвали", - сказав речник.

Євлаш додав, що атаки триватимуть доти, доки українські військові не переріжуть всі логістичні маршрути і не знекровлять угруповання російських сил на цьому напрямку.

При цьому він зауважив, що росіяни будуть знаходити інші шляхи - робити насипи і тимчасові укріплення. Втім таке серйозне пошкодження шляхопроводів відобразиться на постачанні та перебігу бойових дій.

Руйнування моста Горлівка-Ясинувата

Вчора стало відомо, що був зруйнований важливий для росіян міст на трасі між окупованими Горлівкою та Ясинуватою. При цьому так звана "влада" Ясинуватої звинуватила у цьому українських військових.

Додамо, що ЗСУ почали різати логістичні маршрути росіян ще раніше. Так, у вересні наші бійці взяли трасу Бахмут - Горлівка під вогневий контроль. Вона знаходиться за 3 км від лінії зіткнення.

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ГорлівкаДонецька областьЯсиноватая