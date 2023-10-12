ua en ru
Чт, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Донецькій області зруйнований важливий для росіян міст: фото, відео

Горлівка, Четвер 12 жовтня 2023 10:41
UA EN RU
У Донецькій області зруйнований важливий для росіян міст: фото, відео Фото: міст між Горлівкою та Ясинуваотою зруйновий (t.me/novostidnua)
Автор: Наталія Юрченко

Важливий для росіян міст на трасі між окупованими Горлівкою та Ясинуватою Донецької області був зруйнований. У мережі публікують кадри наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали "Новости Донбасса" та "Типичный Донецк".

Так званий "мер" окупованого міста Ясинувата Дмитро Шевченко заявив, що міст нібито зруйнувати українські військові. При цьому українське командування поки не коментує ситуацію.

На опублікованих у мережі кадрах видно, що міст на трасі між Горлівкою та Ясинуватою повністю зруйнований. При цьому на відео чути вибухи та обстріли.

Чому важливий цей міст?

Зазначимо, що цим коротким маршрутом загарбники користувалися для відносно швидкого проїзду з тимчасово окупованої Горлівки до окупованого Донецька. Крім того, Ясинувата розташована поблизу Авдіївки, де окупанти посилили атаки останніми днями.

У Донецькій області зруйнований важливий для росіян міст: фото, відео

скриншот deepstatemap.live

Наступ РФ на Авдіївку

Останніми днями російські загарбники активізували наступальні дії біля Авдіївки. Також епіцентрами боїв залишаються Бахмут та лінія Куп'янськ-Лиман.

При цьому окупанти також масовано обстрілюють Авдіївку та сусідні населені пункти. Сили оборони зазначають, що росіяни намагаються оточити місто. За останню добу на Авдіївському напрямку наші захисники відбили близько 20 атак.

Чому ворог штурмує "ворота до Донецька" і чому Авдіївка важлива для окупантів - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецьк Горлівка Донецька область Ясиноватая Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Нічна атака "Шахедів": сили ППО знищили 28 повітряних цілей
Нічна атака "Шахедів": сили ППО знищили 28 повітряних цілей
DAILY
Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну