В ВСУ объяснили, как разрушение моста Горловка-Ясиноватая повлияет на ход боевых действий

"Подрыв этой трассы станет еще одним таким звоночком для того, что снабжать группировку, которая находится южнее Бахмута, станет сложнее. Поскольку, конечно, что эта трасса вела от Донецка и это была одна из коротких дорог, по которой противник мог быстро перебрасывать крайне необходимые средства, которые ему нужны были", - сказал он.

По его словам, при такой интенсивности войны день-два простоя может привести к разным последствиям. Это будет влиять на ход боевых действий.

"Плечо подвоза, конечно, увеличится и это такой первый звоночек - точнее второй. Первый - это был огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка. Сейчас еще здесь мост подорвали", - сказал спикер.

Евлаш добавил, что атаки будут продолжаться, пока украинские военные не перережут все логистические маршруты и не обескровят группировку российских сил на этом направлении.

При этом он отметил, что россияне будут находить другие пути - делать насыпи и временные укрепления. Впрочем, такое серьезное повреждение путепроводов отразится на поставках и течении боевых действий.

Разрушение моста Горловка-Ясиноватая

Вчера стало известно, что был разрушен важный для россиян мост на трассе между оккупированными Горловкой и Ясиноватой. При этом так называемая "власть" Ясиноватой обвинила в этом украинских военных.

Добавим, что ВСУ начали резать логистические маршруты россиян еще раньше. Так, в сентябре наши бойцы взяли трассу Бахмут - Горловка под огневой контроль. Она находится в 3 км от линии столкновения.

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