ЗСУ пояснили, чому росіяни вигадали фейк про "удар по полігону" у Селидовому

Напередодні увечері російські загарбники почали розганяти фейк про нібито обстріл полігону з українськими військовими, зокрема бійцями 3-ї штурмової бригади, і вигадали цифри про "сотні загиблих". Мовляв, "ось як починає новий головнокомандувач ЗСУ".

Речник наголосив, що під час опитування бригад Авдіївського і Донецького напрямків військові повідомили, що втрат (від 200 до 1500, як писала російська пропаганда) в районі Селидового не було.

Крім того, Лиховій додав, що в районі Селидового немає військових частин, про які бреше московська пропаганда.

"Зараз уже можна стверджувати напевно, що ця російська брехня випередила власне основні російські ракетні удари по Селидовому й околицях. Через російський бардак іпсошний "постріл" був завчасним і виявився холостим. Російську тєлєгу вчепили попереду лошаді", - написав речник.

Нагадаємо, вчора командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський спростував фейк про нібито удар по полігону у Селидовому Донецької області. Окупанти стверджували, що на полігоні перебувало до 1,5 тисячі бійців, але ЗСУ заперечили це.

Обстріл Селидового

Нагадаємо, останніми днями російські загарбники почали частіше обстрілювати Селидове та громаду. Цієї ночі окупанти обстріляли місто, внаслідок удару постраждала п'ятиповерхівка, було зруйновано під'їзд.

Пізніше стало відомо, що росіяни вдруге за ніч вдарили по місту. Внаслідок атаки було пошкоджено корпус лікарні, спалахнула пожежа.

Станом на ранок кількість жертв та постраждалих зросла. Відомо, що загинули троє осіб, 12 - отримали поранення.

Який вигляд має Селидове після ракетних ударів - у матеріалі РБК-Україна.