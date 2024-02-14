ВСУ объяснили, почему россияне придумали фейк об "ударе по полигону" в Селидово

Накануне вечером российские захватчики начали разгонять фейк о якобы обстреле полигона с украинскими военными, в том числе бойцами 3-й штурмовой бригады и придумали цифры о "сотнях погибших". Мол, "вот как начинает новый главнокомандующий ВСУ".

Спикер подчеркнул, что во время опроса бригад Авдеевского и Донецкого направлений военные сообщили, что потерь (от 200 до 1500, как писала российская пропаганда) в районе Селидово не было.

Кроме того, Лиховой добавил, что в районе Селидово нет воинских частей, о которых лжет московская пропаганда.

"Сейчас уже можно утверждать наверняка, что эта российская ложь опередила собственно основные российские ракетные удары по Селидово и окрестностям. Из-за российского бардака ипсошный "выстрел" был преждевременным и оказался холостым. Российскую телегу вцепили впереди лошади", - написал спикер.

Напомним, вчера командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский опроверг фейк о якобы ударе по полигону в Селидово Донецкой области. Оккупанты утверждали, что на полигоне находились до 1,5 тысячи бойцов, но ВСУ отрицали это.

Обстрел Селидово

Напомним, в последние дни российские захватчики стали чаще обстреливать Селидово и общину. Этой ночью оккупанты обстреляли город, в результате удара пострадала пятиэтажка, был разрушен подъезд.

Позже стало известно, что россияне второй раз за ночь ударили по городу. В результате атаки был поврежден корпус больницы, вспыхнул пожар.

По состоянию на утро количество жертв и пострадавших возросло. Известно, что погибли три человека, 12 получили ранения.

Как выглядит Селидово после ракетных ударов - в материале РБК-Украина.