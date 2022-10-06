До звільненої Борівської громади Харківської області повернулася поліція

Борівську територіальну громаду в Харківській області повністю звільнено від російських окупантів. Туди вже повернулася поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника ГУ Нацполіції у Харківській області Володимира Тимошка.

Наразі правоохоронці реагують на заяви про кримінальні злочини та злочини окупантів, на повідомлення про вибухонебезпечні предмети, проводять зачистку деокупованої території з метою виявлення громадян, причетних до колабораційної діяльності.

"Поліцейські у повному обсязі виконують службові обов'язки на деокупованій території", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці виявили два тіла закатованих чоловіків на базі відпочинку у селі Новоплатонівка (Харківська область). У загиблих є вогнепальні поранення голови.

Як відомо, після деокупації більшої частини Харківської області на території регіону було виявлено масові поховання людей. Зокрема, одне з таких поховань було знайдено в Ізюмі.

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