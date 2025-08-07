ЗСУ повністю контролюють Покровськ: десантники показали відео знищення російських ДРГ

Російські окупанти намагаються прориватися у Покровськ, застосовуючи для цього диверсійно-штурмові групи. Проте українські війська відбивають такі спроби, знищуючи ворожі ДРГ до останньої одиниці живої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу 7-го корпусу Десантно-штурмових військ, яка надала відео знищення росіян.

Росіяни вже понад місяць намагаються проникнути в Покровськ, використовуючи для цього невеликі ДРГ. Вони сподіваються таким чином накопичити у місті достатньо живої сили для подальших наступальних дій.

Українські війська - бригади 7-го корпусу ДШВ та суміжні підрозділи Сил оборони - стежать за такими спробами та вчасно їх припиняють. Російські групи вдається ліквідувати до останнього солдата завдяки тому, що постійно працюють дрони, засоби розвідки, а за необхідності справу доробляють бійці "на землі".

При цьому підрозділи Збройних сил продовжують відстежувати та посилено "моніторити" усі можливі місця проникнення росіян до Покровська. Наразі місто чисте від російських ДРГ та на 100% контролюється українськими військами.