У ЗСУ повідомили, скільки військових постраждали черед удар по ТЦК у Полтаві

Через ворожий удар дронів по ТЦК у Полтаві 3 липня постраждали військові. Поранення отримали військовослужбовці ТЦК і СП, а також воїни ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Сухопутних військ ЗСУ Віталія Саранцева в ефірі "Суспільного".
Речник зазначив, що серед постраждалих внаслідок атаки "Шахедів" - двоє військових ТЦК та СП та двоє військовослужбовців ЗСУ. Проте він не сказав, чи є жертви серед військових.
"Із числа військових двоє постраждалих та дві працівниці ЗСУ. Чи є серед загиблих військових, повідомимо пізніше. Є загроза повторних ударів", - сказав Саранцев.
Зранку у четвер, 3 липня, російські окупанти атакували Полтаву ударними дронами. Місцева влада повідомляла про масовану атаку безпілотників на місто.
Пізніше Сухопутні війська ЗСУ повідомили про влучання по будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП, внаслідок чого виникла пожежа.
Також сталося інше влучання біля Полтавського обласного ТЦК та СП, там сталося загоряння на території приватного будинку.
Станом на 12:00 відомо про двох загиблих у Полтаві, понад 10 осіб - травмовано. Більше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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