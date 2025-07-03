У ЗСУ повідомили, скільки військових постраждали черед удар по ТЦК у Полтаві

Речник зазначив, що серед постраждалих внаслідок атаки "Шахедів" - двоє військових ТЦК та СП та двоє військовослужбовців ЗСУ. Проте він не сказав, чи є жертви серед військових.

"Із числа військових двоє постраждалих та дві працівниці ЗСУ. Чи є серед загиблих військових, повідомимо пізніше. Є загроза повторних ударів", - сказав Саранцев.