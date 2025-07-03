Удар по Полтаві: загинули двоє людей, 11 - поранено

Внаслідок удару по Полтаві 3 липня загинуло двоє осіб. Ще понад 10 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута в Telegram.

У ДСНС зазначають, що через російську атаку поранено 10 осіб. Бійці ДСНС врятували 10 людей.

Як зазначив голова ОВА, ворог завдав удару по Полтавській громаді, внаслідок чого виникла пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

"За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 – поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.

Удар по Полтаві

Зранку 3 липня у Полтаві пролунали вибухи на тлі загрози ударів дронами. Пізніше стало відомо, що росіяни атакували місто "Шахедами".

Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

Крім того, через інше влучання поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП виникла пожежа на території приватного будинку.

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