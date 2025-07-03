ua en ru
Чт, 03 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Удар по Полтаві: загинули двоє людей, 11 - поранено

Полтава, Четвер 03 липня 2025 11:08
UA EN RU
Удар по Полтаві: загинули двоє людей, 11 - поранено Фото: у Полтаві двоє загиблих через російську атаку (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок удару по Полтаві 3 липня загинуло двоє осіб. Ще понад 10 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута в Telegram.

"За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 – поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив голова ОВА, ворог завдав удару по Полтавській громаді, внаслідок чого виникла пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

У ДСНС зазначають, що через російську атаку поранено 10 осіб. Бійці ДСНС врятували 10 людей.

Удар по Полтаві

Зранку 3 липня у Полтаві пролунали вибухи на тлі загрози ударів дронами. Пізніше стало відомо, що росіяни атакували місто "Шахедами".

Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

Крім того, через інше влучання поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП виникла пожежа на території приватного будинку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтава ТЦК Війна в Україні Атака дронів
Новини
Війська РФ "Шахедами" вдарили по ТЦК у Полтаві: є поранені та загиблі
Війська РФ "Шахедами" вдарили по ТЦК у Полтаві: є поранені та загиблі
Аналітика
Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви
Роман Коткореспондент РБК-Україна Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви