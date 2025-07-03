В ВСУ сообщили, сколько военных пострадали из-за удара по ТЦК в Полтаве

Атака "Шахедов" на Полтаву

Утром в четверг, 3 июля, российские оккупанты атаковали Полтаву ударными дронами. Местные власти сообщали о массированной атаке беспилотников на город.

Позже Сухопутные войска ВСУ сообщили о попадании по зданию Полтавского объединенного городского ТЦК и СП, в результате чего возник пожар.

Также произошло другое попадание возле Полтавского областного ТЦК и СП, там произошло возгорание на территории частного дома.

По состоянию на 12:00 известно о двух погибших в Полтаве, более 10 человек - травмированы. Больше о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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