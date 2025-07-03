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У Полтаві чули вибухи, місто було під масованою атакою дронів

Четвер 03 липня 2025 08:54
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У Полтаві чули вибухи, місто було під масованою атакою дронів Фото: у Полтаві було чути вибух (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Полтаві сьогодні зранку, 3 липня, було чути звуки вибуху. У Повітряних силах ЗСУ попередили про атаку дронів на обласний центр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та Telegram керівника Полтавської ОВА Володимира Когута.

"У Полтавській громаді було чутно звуки вибуху. Інформацію уточнюємо. Не нехтуйте безпекою, до відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях", - зазначив Когут.

У Повітряних силах повідомили, що в напрямку обласного центру з півночі та заходу летять ударні безпілотники.

"Полтава – БпЛА в напрямку міста з півночі та заходу. Перебувайте в укриттях", - зазначили у Повітряних силах.

Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова зазначила, що місто перебувало під масованою атакою дронів.

"Наша громада перебувала під масованою атакою російських безпілотників.
Усі профільні служби задіяно", - зазначила вона.

Ямщикова також додала, що у громаді розгортаються оперативні штаби, усі необхідні служби вже працюють на місцях.

Атака дронів РФ в ніч на 3 липня

Війська РФ сьогодні вночі, 3 липня, атакували південні та північні регіони України. Так, вчора пізно ввечері, 2 липня, вибухи було чути у Києві, у столиці повідомляли про роботу ППО.

Окрім того, ворог вночі вдарив по Одесі. Мер Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки.

За даними ДСНС, через ворожу атаку пошкоджена 9-поверхівка, виникла пожежа з 7 по 9 поверхи. Відомо про 4 постраждалих.

"Попередній огляд показав, що одна з парадних зазнала значних ушкоджень. Перебувати в ній небезпечно. Після зняття аварійних конструкцій експерти проведуть детальну оцінку стану будівлі - це дасть змогу визначити подальші дії", - розповів Труханов.

У Повітряних силах повідомили, що російські війська вночі 3 липня атакували територію України ударними безпілотниками з трьох напрямів, всього було запущено 52 дрони, 40 ворожих цілей знищили сили ППО.

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