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У ЗСУ повідомили про важкі бої в районі залізниці поблизу Кліщіївки

П'ятниця 22 вересня 2023 13:21
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У ЗСУ повідомили про важкі бої в районі залізниці поблизу Кліщіївки Ілюстративне фото: у ЗСУ повідомили про важкі бої в районі залізниці поблизу Кліщіївки (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У районі Кліщіївки в Донецькій області тривають важкі бої, зокрема, й біля залізниці, через яку відбувається постачання російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі "Радіо Свобода".

"Зараз там ідуть важкі бої в районі залізниці. Залізниця знаходиться також під постійними артилерійськими пострілами як їхніми, так і нашими. Не можна сказати, що вони контролюють прямо повністю залізницю", - сказав він.

Євлаш зазначив, що українські військові наразі намагаються закріпитися на цій ділянці, щоб повністю відбити в росіян будь-які наміри просуватися на цьому напрямку і ЗСУ встановили контроль над залізницею.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше Євлаш повідомляв, що ЗСУ встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка, що значно ускладнило логістику ворожих військ.

Нещодавно військовий експерт Владислав Селезньов розповідав, що коли ЗСУ переріжуть трасу "Горлівка - Бахмут", окупантам доведеться використовувати інші дороги, що збільшить плече логістики.

Водночас британська розвідка зазначала, що звільнення Кліщіївки та Андріївки наблизило ЗСУ до одного з основних маршрутів постачання до Бахмута.

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