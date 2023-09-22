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В ВСУ сообщили о тяжелых боях в районе железной дороги вблизи Клещиевки

Пятница 22 сентября 2023 13:21
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В ВСУ сообщили о тяжелых боях в районе железной дороги вблизи Клещиевки Иллюстративное фото: в ВСУ сообщили о тяжелых боях в районе железной дороги вблизи Клещиевки (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В районе Клещиевки в Донецкой области продолжаются тяжелые бои, в том числе и у железной дороги, по которой происходит снабжение российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илью Евлаша в эфире "Радио Свобода".

"Сейчас там идут тяжелые бои в районе железной дороги. Железная дорога также находится под постоянными артиллерийскими выстрелами как их, так и нашими. Нельзя сказать, что они контролируют прямо полностью железную дорогу", - сказал он.

Евлаш отметил, что украинские военные сейчас пытаются закрепиться на этом участке, чтобы полностью отбить у россиян какие-либо намерения продвигаться на этом направлении и ВСУ установили контроль над железной дорогой.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее Евлаш сообщал, что ВСУ установили огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка, что значительно усложнило логистику вражеских войск.

Недавно военный эксперт Владислав Селезнев рассказывал, что когда ВСУ перережут трассу "Горловка - Бахмут", оккупантам придется использовать другие дороги, что увеличит плечо логистики.

В то же время, британская разведка отмечала, что освобождение Клищиевки и Андреевки приблизило ВСУ к одному из основных маршрутов снабжения в Бахмут.

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