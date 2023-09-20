Є позитивна динаміка. Чи готові ЗСУ до оточення Бахмута: відповідь експерта

Коли ЗСУ переріжуть трасу "Горлівка - Бахмут", росіянам доведеться використовувати інші дороги, що збільшить плече логістики. При цьому казати про готовність до оперативного оточення Бахмута поки що зарано.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Бахмут дедалі ближче. Як ЗСУ б'ють росіян на суші та на морі: огляд фронту ".

"Занадто велику кількість ворожих ресурсів зосереджено і занадто серйозний спротив чинить ворог. Але ми бачимо, що наша армія демонструє позитивну динаміку навіть в умовах чисельної переваги РФ", - сказав військовий експерт Владислав Селезньов у розмові з виданням.

Коли ЗСУ переріжуть трасу "Горлівка - Бахмут", росіянам доведеться використовувати інші дороги (google.com)

Як зазначають офіційні речники, наступальні операції проводяться без додаткових ресурсів. У той час як окупаційне угруповання налічує 52 тисячі осіб, 274 танки, понад 1 тисячу бронемашин, 150 артсистем і понад 120 РСЗВ.

"Цього більше, ніж достатньо не лише для оборони, а й для контратак. У нас, у всякому разі, ще є час до кінця першої декади жовтня. Але я раджу не перегрівати себе завищеними очікуваннями, ситуація дуже динамічна. Від ресурсних можливостей ЗСУ залежить, як вона розвиватиметься протягом 4-6 тижнів. Якщо резерви є, ми йтимемо вперед. Якщо ні - зариватимемося в землю, підтягуватимемо артилерію, засоби ППО і відбиватимемо ворожі контратаки", - додав він.

Оперативне оточення Бахмута: що відомо

Ще у травні командувач Східним угрупованням військ Олександр Сирський говорив, що ЗСУ наближаються до оперативного оточення Бахмута.

При цьому, наприкінці липня експерт у коментарі РБК-Україна зазначав, що незважаючи на нестачу артилерії та, на перший погляд, скромні територіальні успіхи, просування українських сил у районі Бахмуту очевидне, хоча зараз Бахмут і не перебуває у півокруженні. З іншого боку, якщо існуюча динаміка збережеться, то росіяни нарешті втратить Бахмут, бо ЗСУ створюють усі умови, щоб досягти цієї мети.