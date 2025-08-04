ЗСУ потужними ударами знищили ворожі гармати та склад боєприпасів (відео)

Українським захисникам вдалося знищити гармати та польовий склад боєприпасів росіян на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 44-ту окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Данила Галицького у Facebook.

Як зазначили в бригаді, внаслідок прицільних атак українських захисників на Запорізькому напрямку було уражено та знищено: три гармати Д-20;

гармата Д330;

польовий склад боєприпасів. "Завдяки злагодженим діям наших гармашів російські гармати вкотре були перетворені на купи металобрухту. Кожна уражена ворожа ціль - врятовані життя українців", - наголосили в бригаді.