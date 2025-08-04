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ЗСУ потужними ударами знищили ворожі гармати та склад боєприпасів (відео)

Понеділок 04 серпня 2025 19:30
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ЗСУ потужними ударами знищили ворожі гармати та склад боєприпасів (відео) Ілюстративне фото: українські артилеристи знищили ворожу техніку (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українським захисникам вдалося знищити гармати та польовий склад боєприпасів росіян на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 44-ту окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Данила Галицького у Facebook.

Як зазначили в бригаді, внаслідок прицільних атак українських захисників на Запорізькому напрямку було уражено та знищено:

  • три гармати Д-20;
  • гармата Д330;
  • польовий склад боєприпасів.

"Завдяки злагодженим діям наших гармашів російські гармати вкотре були перетворені на купи металобрухту. Кожна уражена ворожа ціль - врятовані життя українців", - наголосили в бригаді.

Операції українських воїнів

До слова, сьогодні, 4 серпня, джерела РБК-Україна повідомили, що в тимчасово окупованому Бердянську на електропідстанції прогримів вибух.

Унаслідок цього було знеструмлено велику ремонтну базу і склад зберігання військової техніки, зброї та розміщення особового складу армії РФ, які ворог обладнав на території колишнього заводу "Бердянські жниварки".

Співрозмовники видання уточнили, що остаточні наслідки вибуху ще уточнюють.

Також учора, 3 серпня, українські захисники атакували аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Метою стала ворожа тактична авіація.

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