ВСУ мощными ударами уничтожили вражеские пушки и склад боеприпасов (видео)
Украинским защитникам удалось уничтожить пушки и полевой склад боеприпасов россиян на Запорожском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 44-ю отдельную артиллерийскую бригаду имени гетмана Данила Галицкого в Facebook.
Как отметили в бригаде, в результате прицельных атак украинских защитников на Запорожском направлении были поражены и уничтожены:
- три пушки Д-20;
- пушка Д330;
- полевой склад боеприпасов.
"Благодаря слаженным действиям наших пушкарей российские пушки в очередной раз были превращены в груды металлолома. Каждая пораженная вражеская цель - спасенные жизни украинцев", - подчеркнули в бригаде.
Операции украинских воинов
К слову, сегодня, 4 августа, источники РБК-Украина сообщили, что во временно оккупированном Бердянске на электроподстанции прогремел взрыв.
В результате этого была обесточена большая ремонтная база и склад хранения военной техники, оружия и размещения личного состава армии РФ, которые враг оборудовал на территории бывшего завода "Бердянские жатки".
Собеседники издания уточнили, что окончательные последствия взрыва еще уточняют.
Также вчера, 3 августа, украинские защитники атаковали аэродром "Саки" во временно оккупированном Крыму. Целью стала вражеская тактическая авиация.