ВСУ мощными ударами уничтожили вражеские пушки и склад боеприпасов (видео)

Украинским защитникам удалось уничтожить пушки и полевой склад боеприпасов россиян на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 44-ю отдельную артиллерийскую бригаду имени гетмана Данила Галицкого в Facebook.

Как отметили в бригаде, в результате прицельных атак украинских защитников на Запорожском направлении были поражены и уничтожены:

три пушки Д-20;

пушка Д330;

полевой склад боеприпасов.

"Благодаря слаженным действиям наших пушкарей российские пушки в очередной раз были превращены в груды металлолома. Каждая пораженная вражеская цель - спасенные жизни украинцев", - подчеркнули в бригаде.