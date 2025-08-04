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ВСУ мощными ударами уничтожили вражеские пушки и склад боеприпасов (видео)

Понедельник 04 августа 2025 19:30
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ВСУ мощными ударами уничтожили вражеские пушки и склад боеприпасов (видео) Иллюстративное фото: украинские артиллеристы уничтожили вражескую технику (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинским защитникам удалось уничтожить пушки и полевой склад боеприпасов россиян на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 44-ю отдельную артиллерийскую бригаду имени гетмана Данила Галицкого в Facebook.

Как отметили в бригаде, в результате прицельных атак украинских защитников на Запорожском направлении были поражены и уничтожены:

  • три пушки Д-20;
  • пушка Д330;
  • полевой склад боеприпасов.

"Благодаря слаженным действиям наших пушкарей российские пушки в очередной раз были превращены в груды металлолома. Каждая пораженная вражеская цель - спасенные жизни украинцев", - подчеркнули в бригаде.

Операции украинских воинов

К слову, сегодня, 4 августа, источники РБК-Украина сообщили, что во временно оккупированном Бердянске на электроподстанции прогремел взрыв.

В результате этого была обесточена большая ремонтная база и склад хранения военной техники, оружия и размещения личного состава армии РФ, которые враг оборудовал на территории бывшего завода "Бердянские жатки".

Собеседники издания уточнили, что окончательные последствия взрыва еще уточняют.

Также вчера, 3 августа, украинские защитники атаковали аэродром "Саки" во временно оккупированном Крыму. Целью стала вражеская тактическая авиация.

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