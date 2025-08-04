У тимчасово окупованому Бердянську ввечері 3 серпня стався вибух на електропідстанції. Вона забезпечує електроенергією ремонтну базу та склад російських загарбників.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у розвідці.

За інформацією джерел, у Бердянську вчора пізно ввечері стався вибух на електропідстанції, що постачає електроенергію на промислові потужності колишнього заводу "Бердянські жниварки". Після окупації міста російські військові перетворили цехи заводу на велику ремонтну базу та склад зберігання військової техніки, зброї та розміщення особового складу армії РФ. Першими про потужний вибух написали місцеві мешканці у соцмережах. Пізніше очевидці поширили у пабліках відео та інформацію про те, що з невідомих причин загорілася одна з підстанцій міста, через що на деяких прилеглих вулицях зникла електроенергія. У результаті вибуху та подальшої пожежі на трансформаторах - було виведено з ладу підстанцію, що постачала електроенергію на підприємство з ремонту російської військової техніки. Остаточні наслідки вибуху та розмір завданої шкоди уточнюються. Фото: в окупованому Бердянську знеструмлено ремонтну базу росіян (джерела у розвідці)