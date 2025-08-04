СБУ вдарила по аеродрому в Криму: один винищувач знищено, ще чотири пошкоджено

Цієї ночі спецпідрозділ Служби безпеки України ЦСО "А" атакував ключову авіабазу окупантів у тимчасово захопленому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

У ніч на 4 серпня безпілотники Центрального спецпідрозділу "А" СБУ здійснили успішний удар по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму.

Ця база є ключовою для операцій російської авіації в Чорному морі.

Внаслідок атаки було уражено склад авіаційного озброєння та п’ять військових літаків.

Повністю знищено один винищувач "Су-30СМ", ще один цей же тип літака пошкоджено. Окрім того, вогнем уражено три бомбардувальники Су-24.

За оцінками, один літак "Су-30СМ" коштує від 35 до 50 мільйонів доларів. Тож збитки ворога є суттєвими.

Ця спецоперація СБУ - черговий крок на шляху до послаблення бойових можливостей російської авіації та загалом окупаційних сил.

"Окупанти мають пам’ятати: вони ніколи не почуватимуться в безпеці на нашій землі", - йдеться у заяві СБУ.