ЗСУ потрібні роботи та екзоскелети: Brave1 пропонує мільйони зброярам

Спільно з військовими кластер визначив 53 пріоритетні напрямки для розробок. Вони охоплюють дев’ять різних сфер діяльності. Держава шукає рішення, які здатні забезпечити реальний прорив на фронті.

Програма фінансування побудована гнучко: сума гранту варіюється від 500 тисяч до 8 мільйонів гривень. Кінцева цифра залежить від того, наскільки готовою є технологія. Гроші можна витратити на перевірку ідеї, створення готового виробу або його фінальні випробування.

Окремий пункт - BraveTech EU

Також увагу приділили новій ініціативі - BraveTech EU. Вона створена спеціально для найбільш амбітних та складних розробок. Тут інші правила: максимальну суму можна отримати навіть на початковому етапі. Головна вимога - на виході має бути робочий прототип.

До списку BraveTech EU включили понад 40 критично важливих позицій.

Серед них:

екзоскелети для піхоти;

безпілотники для евакуації поранених;

комплекси активного захисту бронетехніки;

швидкісні засоби ураження та легкі торпеди;

спеціальні боєприпаси для знищення бліндажів.

Далі - ще більше грантів

Незабаром Brave1 оголосить про старт спеціалізованих конкурсів. Їхній загальний бюджет перевищує 100 мільйонів гривень, і ці кошти спрямують на розробку техніки, яка ще вчора здавалася фантастикою.

Військові чекають на українські радари та системи лазерної ППО. Також у фокусі розробників перебувають гуманоїдні роботи та маневрові аеробагі. Окремим пунктом стоїть захист від керованих авіабомб (анти-КАБ).

Уся детальна інформація про умови участі вже доступна на офіційному сайті кластера.