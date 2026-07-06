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В Україні створили перехоплювач "Шахедів", що працює без GPS (фото)

15:22 06.07.2026 Пн
2 хв
Скільки може пролетіти новий перехоплювач "Шахедів"?
aimg Костянтин Широкун
В Україні створили перехоплювач "Шахедів", що працює без GPS (фото) Фото: в Україні створили новий перехоплювач "Шахедів" (Getty Images)
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Українська Dark River анонсувала показ дрона-перехоплювача APUS-1, призначеного для боротьби з дронами-камікадзе типу Shahed і розвідувальними безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defender Media.

Зазначається, що APUS-1 є безпілотником літакового типу. Його крейсерська швидкість становить 140 км/год, а максимальна може досягати 320 км/год. Апарат здатний діяти в радіусі до 50 км, перебувати в повітрі до 50 хвилин і перевозити корисне навантаження масою до 1,5 кг. Запуск здійснюється за допомогою катапульти.

Дрон оснащений цифровим відеоканалом і камерою денного бачення, підтримує автономну навігацію без використання GPS, а також допускає ручне керування. Для роботи комплексу достатньо двох операторів, а його підготовка до запуску займає менше п'яти хвилин. Максимальна робоча висота польоту заявлена на рівні 4500 метрів.

Координати цілей APUS-1 може отримувати в режимі реального часу від радіолокаційних станцій або інших систем спостереження. Знищення цілі здійснюється шляхом прямого кінетичного ураження або підриву бойової частини. Якщо місію виконати не вдалося, безпілотник повертається до району запуску, за потреби може бути активована функція самознищення.

Наразі APUS-1 проходить процедуру кодифікації. На державному маркетплейсі Brave1 Market його вартість становить 140 тисяч гривень. За інформацією виробника, цей перехоплювач уже використовується десятьма військовими підрозділами.

В Україні створили перехоплювач &quot;Шахедів&quot;, що працює без GPS (фото)

Фото: характеристики дрона APUS-1 (інфографіка РБК-Україна)

Нагадаємо, 1 липня стало відомо, що Україна запроваджує спрощений механізм експорту вітчизняного озброєння та військових технологій для країн-партнерів. Нова модель дозволить скоротити термін розгляду заявок від виробників утричі.

Спрощена процедура діятиме для поставок до країн, з якими підписано угоди у форматі Drone Deal, а її головна зміна - скорочення терміну розгляду заявок з 90 до 30 днів.

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