В Україні створили перехоплювач "Шахедів", що працює без GPS (фото)

Українська Dark River анонсувала показ дрона-перехоплювача APUS-1, призначеного для боротьби з дронами-камікадзе типу Shahed і розвідувальними безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defender Media .

Зазначається, що APUS-1 є безпілотником літакового типу. Його крейсерська швидкість становить 140 км/год, а максимальна може досягати 320 км/год. Апарат здатний діяти в радіусі до 50 км, перебувати в повітрі до 50 хвилин і перевозити корисне навантаження масою до 1,5 кг. Запуск здійснюється за допомогою катапульти.

Дрон оснащений цифровим відеоканалом і камерою денного бачення, підтримує автономну навігацію без використання GPS, а також допускає ручне керування. Для роботи комплексу достатньо двох операторів, а його підготовка до запуску займає менше п'яти хвилин. Максимальна робоча висота польоту заявлена на рівні 4500 метрів.

Координати цілей APUS-1 може отримувати в режимі реального часу від радіолокаційних станцій або інших систем спостереження. Знищення цілі здійснюється шляхом прямого кінетичного ураження або підриву бойової частини. Якщо місію виконати не вдалося, безпілотник повертається до району запуску, за потреби може бути активована функція самознищення.

Наразі APUS-1 проходить процедуру кодифікації. На державному маркетплейсі Brave1 Market його вартість становить 140 тисяч гривень. За інформацією виробника, цей перехоплювач уже використовується десятьма військовими підрозділами.

Фото: характеристики дрона APUS-1 (інфографіка РБК-Україна)