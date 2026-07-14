ВСУ нужны работы и экзоскелеты: Brave1 предлагает миллионы оружейникам

Совместно с военными кластер определил 53 приоритетных направления для разработок. Они охватывают девять разных сфер деятельности. Государство ищет решения, способные обеспечить реальный прорыв на фронте.

Программа финансирования построена гибко: сумма гранта варьируется от 500 тысяч до 8 миллионов гривен. Конечная цифра зависит от того, насколько готова технология. Деньги можно потратить на проверку идеи, изготовление готового изделия или его финальные испытания.

Отдельный пункт - BraveTech EU

Также внимание уделили новой инициативе - BraveTech EU. Она создана специально для наиболее амбициозных и сложных разработок. Здесь другие правила: максимальную сумму можно получить даже на начальном этапе. Главное требование - на выходе должен быть рабочий прототип.

В список BraveTech EU включили более 40 критически важных позиций.

Среди них:

экзоскелеты для пехоты;

беспилотники для эвакуации раненых;

комплексы активной защиты бронетехники;

скоростные средства поражения и легкие торпеды;

специальные боеприпасы для уничтожения блиндажей

Дальше - еще больше грантов

В скором времени Brave1 объявит о старте специализированных конкурсов. Их общий бюджет превышает 100 миллионов гривен, и эти средства будут направлены на разработку техники, которая еще вчера казалась фантастикой.

Военные ждут украинские радары и системы лазерной ПВО. Также в фокусе разработчиков находятся гуманоидные работы и маневровые аэробаги. Отдельным пунктом стоит защита от управляемых авиабомб (анти-КАБ).

Вся подробная информация об условиях участия уже доступна на официальном сайте кластера.