ВСУ нужны работы и экзоскелеты: Brave1 предлагает миллионы оружейникам

Украинский кластер Brave1 запускает новые гранты на сумму до 8 миллионов гривен на один проект. В фокусе - лазерная ПВО, эвакуационный транспорт и робототехника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.
Совместно с военными кластер определил 53 приоритетных направления для разработок. Они охватывают девять разных сфер деятельности. Государство ищет решения, способные обеспечить реальный прорыв на фронте.
Программа финансирования построена гибко: сумма гранта варьируется от 500 тысяч до 8 миллионов гривен. Конечная цифра зависит от того, насколько готова технология. Деньги можно потратить на проверку идеи, изготовление готового изделия или его финальные испытания.
Также внимание уделили новой инициативе - BraveTech EU. Она создана специально для наиболее амбициозных и сложных разработок. Здесь другие правила: максимальную сумму можно получить даже на начальном этапе. Главное требование - на выходе должен быть рабочий прототип.
В список BraveTech EU включили более 40 критически важных позиций.
Среди них:
В скором времени Brave1 объявит о старте специализированных конкурсов. Их общий бюджет превышает 100 миллионов гривен, и эти средства будут направлены на разработку техники, которая еще вчера казалась фантастикой.
Военные ждут украинские радары и системы лазерной ПВО. Также в фокусе разработчиков находятся гуманоидные работы и маневровые аэробаги. Отдельным пунктом стоит защита от управляемых авиабомб (анти-КАБ).
Вся подробная информация об условиях участия уже доступна на официальном сайте кластера.
Кластер Brave1 открыл свой магазин, в котором можно приобрести для подразделений ВСУ все необходимое в зависимости от потребностей. К примеру, там уже проходит процедуру кодификации дрон-перехватчик APUS-1, предназначенный для борьбы с дронами-камикадзе типа Shahed и разведывательными беспилотниками.
А во время Brave1 Advantage министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о грантовом конкурсе на разработку роботов-гуманоидов для Сил обороны. На первом этапе украинские инженеры будут работать над более простыми моделями, которые будут постепенно совершенствоваться.