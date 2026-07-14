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ВСУ нужны работы и экзоскелеты: Brave1 предлагает миллионы оружейникам

06:26 14.07.2026 Вт
2 мин
Какую максимальную сумму на проект могут получить украинские оружейники?
aimg Филипп Бойко
Фото: испытание боевого робота ВСУ (Getty Images)

Украинский кластер Brave1 запускает новые гранты на сумму до 8 миллионов гривен на один проект. В фокусе - лазерная ПВО, эвакуационный транспорт и робототехника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

Совместно с военными кластер определил 53 приоритетных направления для разработок. Они охватывают девять разных сфер деятельности. Государство ищет решения, способные обеспечить реальный прорыв на фронте.

Программа финансирования построена гибко: сумма гранта варьируется от 500 тысяч до 8 миллионов гривен. Конечная цифра зависит от того, насколько готова технология. Деньги можно потратить на проверку идеи, изготовление готового изделия или его финальные испытания.

Отдельный пункт - BraveTech EU

Также внимание уделили новой инициативе - BraveTech EU. Она создана специально для наиболее амбициозных и сложных разработок. Здесь другие правила: максимальную сумму можно получить даже на начальном этапе. Главное требование - на выходе должен быть рабочий прототип.

В список BraveTech EU включили более 40 критически важных позиций.

Среди них:

  • экзоскелеты для пехоты;
  • беспилотники для эвакуации раненых;
  • комплексы активной защиты бронетехники;
  • скоростные средства поражения и легкие торпеды;
  • специальные боеприпасы для уничтожения блиндажей

Дальше - еще больше грантов

В скором времени Brave1 объявит о старте специализированных конкурсов. Их общий бюджет превышает 100 миллионов гривен, и эти средства будут направлены на разработку техники, которая еще вчера казалась фантастикой.

Военные ждут украинские радары и системы лазерной ПВО. Также в фокусе разработчиков находятся гуманоидные работы и маневровые аэробаги. Отдельным пунктом стоит защита от управляемых авиабомб (анти-КАБ).

Вся подробная информация об условиях участия уже доступна на официальном сайте кластера.

Что еще известно о Brave1

Кластер Brave1 открыл свой магазин, в котором можно приобрести для подразделений ВСУ все необходимое в зависимости от потребностей. К примеру, там уже проходит процедуру кодификации дрон-перехватчик APUS-1, предназначенный для борьбы с дронами-камикадзе типа Shahed и разведывательными беспилотниками.

А во время Brave1 Advantage министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о грантовом конкурсе на разработку роботов-гуманоидов для Сил обороны. На первом этапе украинские инженеры будут работать над более простыми моделями, которые будут постепенно совершенствоваться.

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