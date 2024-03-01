ЗСУ потрібна така кількість снарядів, яку "жодна країна не може поставити". Навіть США, - міністр

Жодна країна не має тієї кількості боєприпасів, які необхідні Україні для перемоги в артилерійській війні з РФ. Навіть у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна інтерв'ю The Independent .

За його словами, оскільки розгоряється жорстока артилерійська війна, Україні потрібна така кількість боєприпасів, яку "жодна країна не може поставити" навіть з Сполучених Штатів.

Камишин заявив, що Україна позиціонує себе як світового піонера в галузі безпілотних технологій, оскільки безпілотні літальні апарати (БПЛА) зненацька стали наріжним каменем на найсучасніших полях битв в Україні.

"Внутрішнє виробництво має вирішальне значення. Цього року ми можемо зробити понад мільйон FPV-дронів, а також тисячі дронів, які зможуть пролітати понад 1000 км, досягаючи нафтопереробних заводів у Росії. Це змінює правила гри", - уточнив він, додавши, що українські "оборонні технології справді круті", і разом із нещодавно сформованими силами безпілотних дронів "вони принесуть результати".

Снаряди для України

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав заборонити експорт боєприпасів з Європи в інші країни, крім України. Це пов'язано із гострою нестачею снарядів в українській армії. А посол України в США Оксана Маркарова заявляла, що Україна стикається з "критичною нестачею" військової техніки і ця підтримка "потрібна ще вчора".

Додамо, що наприкінці січня 2024 року Bloomberg писав, що Європейський Союз не зможе надати обіцяний мільйон снарядів Україні до терміну, який раніше було зумовлено, 1 березня 2024 року. На цей час у країн ЄС набереться лише 600 тисяч боєприпасів. За словами єврокомісара з питань фінансів Йоханнеса Хана, ЄС зможе виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.

Нагадаємо, у березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців. Зокрема, мова йшла про сім країн. Але вже в листопаді ЄС поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів. Цей план повинні виконати до березня 2024 року.