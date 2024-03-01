ВСУ нужно такое число снарядов, которое "ни одна страна не может поставить". Даже США, - министр

Ни у одной страны нет того количества боеприпасов, которые необходимы Украине. Даже у США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина в интервью The Independent .

По его словам, поскольку разгорается жестокая артиллерийская война, Украине требуется такое количество боеприпасов, которое "ни одна страна не может поставить" - даже Соединенные Штаты.

Камышин заявил, что Украина позиционирует себя как мирового пионера в области беспилотных технологий, поскольку беспилотные летательные аппараты (БПЛА) неожиданно стали краеугольным камнем на самых современных полях сражений в Украине.

"Внутреннее производство имеет решающее значение. В этом году мы можем произвести более миллиона FPV-дронов, а также тысячи дронов, которые смогут пролетать более 1000 км, достигая нефтеперерабатывающих заводов в России. Это меняет правила игры", - уточнил он, добавив, что украинские "оборонные технологии действительно круты", и вместе с недавно сформированными силами беспилотных дронов "они принесут результаты".

Снаряды для Украины

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал запретить экспорт боеприпасов из Европы в другие страны, кроме Украины. Это связано с острой нехваткой снарядов в украинской армии. А посол Украины в США Оксана Маркарова заявляла, что Украина сталкивается с "критической нехваткой" военной техники и эта поддержка "нужна еще вчера".

Добавим, в конце января 2024 года Bloomberg писал, что Европейский союз не сможет предоставить обещанный миллион снарядов Украине к условленному ранее сроку, 1 марта 2024 года. К этому времени у стран ЕС наберется только 600 тысяч боеприпасов. По словам еврокомиссара по вопросам финансов Йоханнеса Хана, ЕС сможет производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.

Напомним, в марте 2023 года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. В частности, речь шла о семи странах. Но уже в ноябре ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов. Этот план должны выполнить до марта 2024 года.