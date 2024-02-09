Потрібні Україні ще вчора. Маркарова заявила про "критичну нестачу" ракет

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова, пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"У нас ще достатньо бажаючих воювати - вибору немає, власне, ми захищаємо свої будинки - але у нас закінчується техніка, особливо ракети та перехоплювачі. Нам потрібна ця підтримка ще вчора", - сказала вона.

Водночас вона висловила оптимізм з приводу того, що американські законодавці подолають глухий кут і доправлять допомогу Україні, адже "альтернативи продовженню цієї підтримки немає".

"Я була така рада почути, що це була дуже сильна підтримка обох партій, звичайно, ще не остаточна, але це лише перший крок у правильному напрямку", - додала Маркарова, коментуючи заяву Сенату США про підтримку військової допомоги Україні 8 лютого.

Допомога Україні від США

Сенат США на голосуванні 8 лютого заблокував законопроект про виділення фінансування на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню та безпеки американського кордону. За результатами голосування в Сенаті в ніч проти 8 лютого, 49 законодавців виступили "за" ухвалення ініціативи, і 50 були "проти". Загалом потрібно було 60 голосів, щоб розпочалася робота із законодавчої ініціативи.

Додамо, що раніше Маркарова заявляла, що питання щодо надання Сполученими Штатами Америки допомоги Україні рухається у правильному напрямку.

Нагадаємо, за 2023 рік США надали Україні 34 пакети військової допомоги. Їхня загальна вартість склала понад 24 мільярди доларів. Зокрема, наприкінці грудня США виділили Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 250 мільйонів доларів.