ЗСУ поступово просуваються вперед: Сирський розповів про ситуацію на півдні

Сирський відвідав Південну операційну зону, де наразі тривають активні бойові дії.

Головнокомандувач зустрівся з керівництвом наступального угруповання, а також командирами бригад, полків, батальйонів, які ведуть наступальні дії. Заслухав доповіді за результатами виконання попередніх завдань, щодо поточної обстановки та дій у визначених смугах.

"Сили оборони України утримують визначені рубежі, нищать ворога, поступово просуваються вперед, ведуть бої за звільнення населених пунктів", - зазначив Сирський.

Головком на місці віддав розпорядження для вирішення проблемних питань. Також обговорили варіанти та перспективи подальших дій.

"Наші пріоритети - звільнення української території від окупантів та збереження життів наших воїнів. Водночас для успішної операції важлива інформаційна тиша", - додав Сирський.