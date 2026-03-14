UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

ЗСУ поступово просуваються вперед: Сирський розповів про ситуацію на півдні

11:48 14.03.2026 Сб
2 хв
За словами головкома, для успішної операції важлива інформаційна тиша
aimg Тетяна Степанова
Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (facebook.com/CinCAFofUkraine)

Сили оборони України на південному напрямку продовжують поступово просуватися вперед, ведучи бої за звільнення українських населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Сирський відвідав Південну операційну зону, де наразі тривають активні бойові дії.

Головнокомандувач зустрівся з керівництвом наступального угруповання, а також командирами бригад, полків, батальйонів, які ведуть наступальні дії. Заслухав доповіді за результатами виконання попередніх завдань, щодо поточної обстановки та дій у визначених смугах.

"Сили оборони України утримують визначені рубежі, нищать ворога, поступово просуваються вперед, ведуть бої за звільнення населених пунктів", - зазначив Сирський.

Головком на місці віддав розпорядження для вирішення проблемних питань. Також обговорили варіанти та перспективи подальших дій.

"Наші пріоритети - звільнення української території від окупантів та збереження життів наших воїнів. Водночас для успішної операції важлива інформаційна тиша", - додав Сирський.

Росія стягує сили на фронт: де окупанти готують весняний наступ

Нагадаємо, російські війська останніми тижнями активізували наступальні дії на окремих ділянках фронту.

Особливо помітне зростання атак на Запорізькому напрямку, де інтенсивність штурмів подекуди перевищила показники однієї з найбільш напружених ділянок фронту - району Покровська.

За даними DeepState, російське командування також проводить перегрупування сил і поповнення резервів. Аналітики вважають, що такі дії можуть бути пов'язані зі зміною погодних умов і появою густої рослинності, що здатне вплинути на тактику бойових дій на фронті.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
