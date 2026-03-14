ЗСУ поступово просуваються вперед: Сирський розповів про ситуацію на півдні

Сили оборони України на південному напрямку продовжують поступово просуватися вперед, ведучи бої за звільнення українських населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Сирський відвідав Південну операційну зону, де наразі тривають активні бойові дії.
Головнокомандувач зустрівся з керівництвом наступального угруповання, а також командирами бригад, полків, батальйонів, які ведуть наступальні дії. Заслухав доповіді за результатами виконання попередніх завдань, щодо поточної обстановки та дій у визначених смугах.
"Сили оборони України утримують визначені рубежі, нищать ворога, поступово просуваються вперед, ведуть бої за звільнення населених пунктів", - зазначив Сирський.
Головком на місці віддав розпорядження для вирішення проблемних питань. Також обговорили варіанти та перспективи подальших дій.
"Наші пріоритети - звільнення української території від окупантів та збереження життів наших воїнів. Водночас для успішної операції важлива інформаційна тиша", - додав Сирський.
Нагадаємо, російські війська останніми тижнями активізували наступальні дії на окремих ділянках фронту.
Особливо помітне зростання атак на Запорізькому напрямку, де інтенсивність штурмів подекуди перевищила показники однієї з найбільш напружених ділянок фронту - району Покровська.
За даними DeepState, російське командування також проводить перегрупування сил і поповнення резервів. Аналітики вважають, що такі дії можуть бути пов'язані зі зміною погодних умов і появою густої рослинності, що здатне вплинути на тактику бойових дій на фронті.