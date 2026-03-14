Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

ВСУ постепенно продвигаются вперед: Сырский рассказал о ситуации на юге

11:48 14.03.2026 Сб
2 мин
По словам главкома, для успешной операции важна информационная тишина
aimg Татьяна Степанова
Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (facebook.com/CinCAFofUkraine)

Силы обороны Украины на южном направлении продолжают постепенно продвигаться вперед, ведя бои за освобождение украинских населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Сирский посетил Южную операционную зону, где сейчас идут активные боевые действия.

Главнокомандующий встретился с руководством наступательной группировки, а также командирами бригад, полков, батальонов, которые ведут наступательные действия. Заслушал доклады по результатам выполнения предыдущих задач, по текущей обстановке и действиям в определенных полосах.

"Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи, уничтожают врага, постепенно продвигаются вперед, ведут бои за освобождение населенных пунктов", - отметил Сырский.

Главком на месте отдал распоряжение для решения проблемных вопросов. Также обсудили варианты и перспективы дальнейших действий.

"Наши приоритеты - освобождение украинской территории от оккупантов и сохранение жизней наших воинов. В то же время для успешной операции важна информационная тишина", - добавил Сырский.

Россия стягивает силы на фронт: где оккупанты готовят весеннее наступление

Напомним, российские войска в последние недели активизировали наступательные действия на отдельных участках фронта.

Особенно заметен рост атак на Запорожском направлении, где интенсивность штурмов местами превысила показатели одного из самых напряженных участков фронта - района Покровска.

По данным DeepState, российское командование также проводит перегруппировку сил и пополнение резервов. Аналитики считают, что такие действия могут быть связаны с изменением погодных условий и появлением густой растительности, что способно повлиять на тактику боевых действий на фронте.

Больше по теме:
Вооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеАлександр Сырский