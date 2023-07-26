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ЗСУ поступово просуваються на півдні, а росіяни намагаються протиснути нашу оборону на сході

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Середа 26 липня 2023 16:21
ЗСУ поступово просуваються на півдні, а росіяни намагаються протиснути нашу оборону на сході Ілюстративне фото: ЗСУ поступово просуваються на півдні, а росіяни намагаються протиснути нашу оборону на сході (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові поступово просуваються на лінії фронті на півдні. Тим часом російські окупанти намагаються протиснути нашу оборону на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

Ситуація на сході

Українські військові продовжують стримувати ворожий наступ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Там росіяни шукають слабкі місця у нашій обороні, здійснюють артобстріли, атакують групами піхоти та використовують загони спеціального призначення. Вони всіма силами намагаються протиснути нашу оборону, але безуспішно.

Українські військові на цих напрямках вживають всіх заходів, щоб зупинити окупантів.

На Бахмутському напрямку українські оборонці продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі довкола міста Бахмут. Жорсткі бої тривають в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка.

Загарбники чіпляються за кожен метр зайнятої землі, чинять потужний опір, застосовують резерви, разом з тим зазнають значних втрат.

Ситуація на Півдні

ЗСУ продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, поступово просуваються.

В районі Старомайорського тривають бої, українські військові мають успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах.

Росіяни намагаються повернути втрачені позиції, зокрема північно-східніше Роботине Запорізької області, але безуспішно.

Контрнаступ ЗСУ

Зазначимо, що нещодавно окупанти заявили, що їхні війська нібито змусили ЗСУ відступити на кілька кілометрів, покинувши при цьому три невеликі населені пункти. При цьому у Силах оборони таку інформацію спростували.

Тим часом The New York Times повідомляє, що наступ ЗСУ під Кремінною Луганської області дозволить розірвати логістику росіян. Після цього буде можливість зайти у тил Бахмута.

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