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Росіяни заявили про захоплення трьох сіл поблизу Куп’янська. У ЗСУ спростували

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Харківська область, Середа 26 липня 2023 13:43
Росіяни заявили про захоплення трьох сіл поблизу Куп’янська. У ЗСУ спростували Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (Арміяinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У Збройних силах України спростували заяву російських окупантів про нібито захоплення трьох населених пунктів поблизу Куп’янська у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ Сергія Череватого у коментарі CNN.

"Ми цього не підтверджуємо. Тактична лінія там особливо не змінилася", - сказав Череватий.

Раніше російські офіційні особи повідомили, що їх війська нібито змусили ЗСУ відступити на кілька кілометрів, покинувши при цьому три невеликі населені пункти.

За словами окупантів, їх загальне просування "склало до чотирьох кілометрів по фронту і до двох кілометрів углиб військ противника".

Росіяни заявили про захоплення трьох сіл поблизу Куп’янська. У ЗСУ спростувалиdeepstatemap.live

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, ЗСУ мали успіх у районі Старомайорського.

На Бахмутському напрямку українські війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямку. Ворог чинить потужний опір, застосовує резерви, однак зазнає значних втрат. На цій ділянці фронту тривають важкі бої.

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