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ВСУ постепенно продвигаются на юге, а россияне пытаются продавить нашу оборону на востоке

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Среда 26 июля 2023 16:21
ВСУ постепенно продвигаются на юге, а россияне пытаются продавить нашу оборону на востоке Иллюстративное фото: ВСУ постепенно продвигаются на юге, а россияне пытаются продавить нашу оборону на востоке (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные постепенно продвигаются по линии фронта на юге. Тем временем российские оккупанты пытаются продавить нашу оборону на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

Ситуация на востоке

Украинские военные продолжают сдерживать вражеское наступление на Купянском и Лиманском направлениях.

Там россияне ищут слабые места в нашей обороне, совершают артобстрелы, атакуют группами пехоты и используют отряды специального назначения. Они всеми силами пытаются продавить нашу оборону, но безуспешно.

Украинские военные на этих направлениях принимают все меры, чтобы остановить оккупантов.

На Бахмутском направлении украинские защитники продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг города Бахмут. Жесткие бои продолжаются в районе населенных пунктов Клищиевка, Курдюмовка, Андреевка.

Захватчики цепляются за каждый метр занятой земли, оказывают мощное сопротивление, применяют резервы, вместе с тем несут значительные потери.

Ситуация на Юге

ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, постепенно продвигаются.

В районе Старомайорского продолжаются бои, украинские военные имеют успехи, закрепляются на достигнутых рубежах.

Россияне пытаются вернуть утраченные позиции, в частности северо-восточнее Роботино Запорожской области, но безуспешно.

Контрнаступление ВСУ

Отметим, что недавно оккупанты заявили, что их войска якобы заставили ВСУ отступить на несколько километров, оставив при этом три небольших населенных пункта. При этом в Силах обороны такую информацию опровергли.

Тем временем The New York Times сообщает, что наступление ВСУ под Кременной Луганской области позволит разорвать логистику россиян. После этого будет возможность зайти в тыл Бахмута.

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Контрнаступление ВСУ
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