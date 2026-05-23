ВСУ усилили удары по логистике РФ, которые тормозят продвижение врага на фронте, - ISW
Силы обороны Украины в течение последних месяцев значительно усилили удары средней дальности и операции по блокированию воздушного пространства на временно оккупированных территориях. Это значительно усложняет логистику войск РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
21 мая глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ, которым ограничил движение грузовых автомобилей на участке трассы М-14 Мариуполь - Бердянск - Мелитополь - Геническ. Это основной наземный маршрут, соединяющий Россию и оккупированный Крым.
Опубликованные в сети видео показывают последствия серии недавних украинских ударов по российским военным грузовикам вдоль автомагистрали М-14, а также на H-20 Мариуполь-Донецк - еще одной трассы, на которой Силы обороны активно перехватывают транспорт в последние недели.
ISW фиксирует усиление украинских ударов против российской наземной логистики (ground lines of communication - GLOC) на оккупированной территории Украины, что вызывает цепные последствия на поле боя и тормозит продвижение российских войск.
Аналитики отмечают, что решение Сальдо ограничить движение по шоссе М-14 свидетельствует о том, что удары Украины сделали перевозки по этому маршруту гораздо опаснее и, вероятно, повлияют на российскую логистику на оккупированной территории.
Удары ВСУ по важным объектам РФ
Напомним, 20 мая украинские военные также поразили ряд пунктов управления противника:
-
в Соледаре Донецкой области;
- в районах Любимовки Херсонской области и Ивановского в Донецкой области;
- пункты управления БпЛА в Донецкой, Запорожской и Курской областях РФ.
Кроме того, Силы обороны нанесли удары по:
- скоплению живой силы в Запорожской и Донецкой областях;
- складу боеприпасов в районе Мариновки Запорожской области;
- ремонтному подразделению в Северодонецке Луганской области.
- В Генштабе отметили, что украинские военные продолжают системные действия для ослабления военного потенциала российских оккупантов.
В ночь на 22 мая ВСУ нанесли ряд ударов по вражеской военной инфраструктуре и объектам, которые используются в военных целях на оккупированных территориях Украины.